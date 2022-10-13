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Адвокат: брачным договором можно закрепить условия погашения кредитов

13 октября 2022 21:36
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В отсутствие брачного договора в случае развода в суде придется делить между супругами не только имущество, но и оставшийся долг по кредиту.

Совместные долговые обязательства супругов по закону делятся между ними поровну, поэтому в некоторых случаях перед тем, как взять кредит, лучше заключить брачный договор. Об этом 13 октября рассказала адвокат Виктория Данильченко, пишут "Известия".

По ее словам, брачный договор закрепляет условия погашения кредита. К примеру, если семья покупает автомобиль по автокредиту, что в договоре можно указать, что один из супругов, оформив кредит, будет его выплачивать и получит автомобиль в свою собственность.

«Такое условие избавит жену от возможных проблем, так как нередки ситуации, когда семья берет кредит, но один из супругов перестает его выплачивать, а второму приходится расплачиваться собственным имуществом», — сказала эксперт «Газете.Ru».

В отсутствие брачного договора в случае развода в суде придется делить между супругами не только имущество, определяя, кому и в каком размере подлежит выплата денежной компенсации, но и оставшийся долг по кредиту, заключила адвокат.

 

Фото:   ru.freepik.com

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