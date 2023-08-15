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Адвокат Блиновской подтвердила арест имущества на 64 млрд рублей

15 августа 2023 22:08
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Она подчеркнула, что сумма, на которую наложены обеспечительные меры, несоразмерна.

 Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова во вторник, 15 августа, в беседе с «Известиями» подтвердила, что по делу о неуплате налогов наложен арест в размере 64 млрд рублей.

Она подчеркнула, что сумма, на которую наложены обеспечительные меры, несоразмерна.

«На сегодняшний день наложены аресты на компании, которые не относятся к делу. Это другие люди и чужие компании», — уточнила представитель блогера.

По словам Сальниковой, Блиновская выплатила 55 млн рублей, однако деньги не могут быть внесены в счет погашения налоговой задолженности. «Они не могут быть зачислены в счет уплаты недоимки. Это основная проблема. По причине отсутствия решения налогового органа, устанавливающего размер недоимки», — пояснила она.

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