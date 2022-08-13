200 часов обязательных работ получил по приговору суда житель Приволжья, который неоднократно садился за руль пьяным

33

Приволжский районный суд признал 27-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Во время проведения профилактического рейда, на автодороге в Приволжском районе, сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2103». В ходе беседы с водителем полицейские заметили, что от него исходит резкий запах спиртного. Госавтоинспекторы отстранили его от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, на что тот ответил отказом.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Полицейские установили, что в январе 2021 года он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». По решению районного суда мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Его материалы, с обвинительным актом переданы в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: pxhere