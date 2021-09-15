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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

За выборами в регионе будут следить представители иностранных государств и более 5 тысяч наблюдателей

15 сентября 2021 14:56
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Уже известно, что наблюдать за ходом выборов 17-19 сентября в нашем регионе будут представители Израиля, Ливана и Мексики.

В Москве на базе МГУ проходит Первая международная научно-практическая конференция «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов». Организаторы конференции – Общественная палата Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Российское общество политологов». Более трехсот российских и зарубежных ученых, экспертов, парламентариев и представителей гражданского общества обсуждают вопросы эволюции избирательных систем в современном мире, новые тенденции электорального поведения, а также различные аспекты организации общественного контроля за выборами.

Самарский регион на конференции представляет Павел Покровский, член Общественной палаты РФ, заместитель руководителя общественной палаты Самарской области, член Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами Самарской области.

«Мы здесь рассматриваем эволюцию институтов выборов, ограничений, традиционных электоральных процессов. Современные механизмы вмешательства, в том числе и цифровые, в выборный процесс суверенных стран выделено в отдельную тему. В конференции принимают участие большое количество представителей иностранных государств, которые потом в субъектах РФ примут участие в выборах в роли наблюдателей. Очевидно, что отдельные государства запада заинтересованы в признании результатов выборов нелегитимными, понятна их цель – это новые санкции и экономическая изоляция нашей страны. Поэтому мы обеспечиваем максимальную прозрачность и наши гражданские активисты находятся на всех этапах избирательного, выборного и электорального процессов в качестве независимых наблюдателей. Также я хочу отдельно призвать всех наших граждан принять участие в голосовании, потому что зарубежные партнеры не усомнятся в легитимности, когда у нас будут количественные и высококачественные наблюдатели на выборах».

Уже известно, что наблюдать за ходом выборов 17-19 сентября 2021 года в нашем регионе будут представители Израиля, Ливана и Мексики. Всего же для обеспечения легитимности и прозрачности хода избирательной компании силами Общественного штаба наблюдения за выборами уже обучено более 5 тысяч потенциальных наблюдателей. Кроме того, наблюдателей могут выдвинуть общественные организации и политические партии.

«Главная наша цель – содействовать проведению легитимных выборов, помочь избирателям отдать свой голос, сделать независимое волеизъявление. Общественной палатой региона и нашим штабом подготовлено более 5 тысяч наблюдателей. Чтобы понять масштабность общественного наблюдения представьте себе - это почти как половина населения Алексеевского или Елховского района, причем включая трудоспособных, младенцев и пожилых. Среди наблюдателей самые разные люди - по возрасту, интересам, профессиям. Большинство – молодежь, которая проявляет интерес, им не безразлично будущее страны, им интересно участвовать в электоральных процессах, - рассказала председатель Общественного штаба наблюдения за выборами Галина Николаева. - Наблюдатели должны создать на участках атмосферу независимости выборов. Они должны четко следить, чтобы никто не мешал независимому волеизъявлению. Вот такая стоит задача».

 

Фото:   облправительство

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