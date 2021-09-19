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Юнармейцы Безенчукского района, достигшие 18 лет, впервые стали участниками голосования

19 сентября 2021 21:11
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Все ребята – с активной жизненной позицией.

19 сентября юнармейцы Безенчукского района, достигшие 18 лет, впервые стали участниками голосования - пришли выразить гражданскую позицию и отдать свой голос на выборах в Государственную Думу Российской Федерации и Самарскую Губернскую Думу.

«Юнармейцы, которым исполнилось 18 лет, впервые пошли голосовать. Они сами изъявили желание прийти на избирательный участок, и уже более трех лет являются активными участниками нашего юнармейского движения в Безенчукском районе.
Все ребята – с активной жизненной позицией. Мы с ними занимаемся в центре по военно-патриотическому воспитанию, который возглавляет глава района Аникин Владимир Васильевич, в этом непосредственное участие принимает ДОСААФ, а также ветеранские организации.
Всего в Безенчукском районе – 2,5 тыс. юнармейцев от 8 до 18 лет. Проголосовать – это право ребят и их решение», — отметил начальник Юнармии м.р.Безенчукский Самарской области, член избирательной комиссии Сергей Дружинин.

 

Фото:    пресс-служба правительства СО

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