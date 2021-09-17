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Кандидат юридических наук, сопредседатель Общественного штаба по наблюдению за голосованиями Владислав Волков поделился впечатлениями о первом дне голосования:
Владислав Волков: "Никаких особо значимых проблем на участках нет"
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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Владислав Волков: "Никаких особо значимых проблем на участках нет"

17 сентября 2021 19:41
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Кандидат юридических наук, сопредседатель Общественного штаба по наблюдению за голосованиями Владислав Волков поделился впечатлениями о первом дне голосования:

С восьми утра на избирательных участках в регионе стартовало трехдневное голосование за депутатов Государственной думы РФ и Самарской губернской думы новых созывов. За его ходом следят около 5000 общественных наблюдателей, а также представители политических партий.

Кроме того, в Самарской области организованы 3 общедоступных центра видеонаблюдения..

Кандидат юридических наук, сопредседатель Общественного штаба по наблюдению за голосованиями Владислав Волков поделился впечатлениями о первом дне голосования:

- Выборы происходят как всегда как в первый раз, двух одинаковых избирательных кампаний, похожих друг на друга, практически не бывает. Особенно эта избирательная кампания, которая отличается трехдневным голосованием.

По мнению юриста, избиратели проявляют себя как настоящие герои:

- По данным областной избирательной комиссии явка составила почти 9,5 процентов. И если такими темпами будет наращиваться участие в выборах, то к концу голосования мы получим внушительную величину, которая точно обеспечит нам и легитимность, и легальность избирательного процесса. Потому что чем больше избирателей явится на участки, тем меньше вероятность фальсификаций или каких-то проблем которые могут быть связаны с итогами голосования.

Владислав Волков отметил, что в целом никаких особо значимых проблем на участках нет:

- Работает центр видеонаблюдения на базе Общественной палаты. Приходят не только частные лица наблюдать от своего собственного имени, но и представители политических партий заявляют о своей заинтересованности в этом. Представители "Зеленой альтернативы", Коммунистической партии Российской Федерации. И пока существенных проблем в организации видеонаблюдения, а также самого голосования нет. Можно сказать, что избирательная кампания идет своим чередом.

 

Фото:    СОВА

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