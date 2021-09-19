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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В стране начали подводить итоги трехдневного голосования

19 сентября 2021 17:29
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В Самарской области явка по состоянию на 12 часов дня составляет 32,78 %, сообщают в региональном Избиркоме.

На данный момент в Самарской области свой выбор сделали 790 875 избирателей. Первыми территориями, где финальный день голосования уже окончился стали Камчатский край и Чукотский автономный округ. Избирательные комиссии субъектов предоставили предварительные итоги подсчета голосов, а первые итоги выборов ЦИК планирует огласить в полдень по московскому времени 20 сентября.

В Самарской области явка по состоянию на 12 часов дня составляет 32,78 %, сообщают в региональном Избиркоме. За два минувших дня в избирательные комиссии региона поступило 76 обращений с замечаниями, но в 99% случаев факты нарушений не подтвердились.

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