В Самарской области в 2021 году пройдут 18 избирательных кампаний

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Осенью 2021 года в Самарской области пройдут выборы. Прежде всего, жителям региона предстоит проголосовать за депутатов Государственной думы и Самарской Губернской Думы. Также в планах проведение 16 избирательных кампаний в органах местного самоуправления.

Во вторник 16 февраля на заседании антитеррористической комиссии и координационного совещания по правопорядку обсуждался вопрос обеспечения безопасности в ходе выборов. Все помещения территориальных избирательных комиссий с момента поступления в них документов будут круглосуточно охраняться. Перед выборами кинологи с собаками проверят все пункты участковых избирательных комиссий и территорию рядом с ними.

Планируется к началу кампаний решить все вопросы по обеспечению избирательных участков сигнализацией, камерами наблюдения, металлодетекторами, пишет Самру.ру.