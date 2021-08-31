В Самарской области работает горячая линия «Выборы – 2021»

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В целях реализации, закрепленных статьей 32 Конституции Российской Федерации, прав граждан избирать и быть избранным в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области продолжает свою работу горячая линия «Выборы – 2021».

О проблемах, связанных с реализацией избирательных прав граждан, а также о нарушениях избирательного законодательства граждане могут сообщить по телефону 8 (846) 337-29-03 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 17.00).

Напоминаем, в целях защиты жизни и здоровья граждан ЦИК России постановила провести голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение трех дней подряд − 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

Горячая линия «Выборы – 2021» будет работать также в субботу, 18 сентября 2021 года, с 9.00 до 18.00 и в воскресенье, 19 сентября 2021 года, с 8.00 до 20.00.

Обратиться можно и на федеральную горячую телефонную линию по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования, в рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по телефонам: +7 (906) 071-08-93; +7 (906) 071-09-14