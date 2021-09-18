В Исаклинском районе проголосовал ветеран Великой Отечественной войны.

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Ветеран и инвалид Великой Отечественной войны Алексей Туркин занимает активную жизненную позицию.

Во второй день голосования он принял участие в выборах.

Алексею Аверьяновичу 97 лет. Он сам изъявил желание принять участие в голосовании и подал заявление в УИК № 1002. Члены участково-избирательной комиссии с правом решающего голоса приехали к герою на дом в Исаклинский район.

Здесь ветеран трудился всю свою жизнь в одном из колхозов.

"Всегда голосую, на всех выборах - сельских, районных, областных. Это не только для меня нужно. А для моих детей, внуков и для народа всего, для всей России", - подчеркнул он..

Даже в квартире ветерана соблюдались все необходимые меры безопасности. Алексею Туркину вручили средства индивидуальной защиты и одноразовую ручку. Пакет бюллетеней и разъяснение о порядке голосования передали дистанционно.

Фото: пресс-служба правительства СО