ЦИК: избирательные участки по всей России готовы к выборам

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Избирательные участки по всей России готовы к предстоящим выборам, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, передает РИА Новости.

"Сомнений нет, что избирательные участки Дальнего Востока так же, как и всей страны, готовы. Это огромная избирательная кампания, одна из самых больших за последние годы. И я надеюсь, что вся избирательная система и технически, и морально готова к тому, чтобы принять избирателей и правильным образом посчитать их голоса", - сказал он в эфире "России 24".

Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября.

Фото из открытых источников