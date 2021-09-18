Сотрудники аэропорта Курумоч могут проголосовать без отрыва от работы

27

Одним из тех, кто решил принять участие в выборах прямо на работе, стал техник Павел Чумаков. Он проголосовал 18 сентября, когда только заступил на сутки.

С 8 часов утра 17 сентября в Самарской области началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной и губернской думы. Оно продлится до 20.00 19 сентября.

Многие жители региона уже сделали свой выбор. А у работников "Курумоча" есть возможность проголосовать прямо на работе.

В аэропорту Курумоч открыт свой избирательный участок. Это сделано для удобства сотрудников. Без отрыва от дел там участвуют в выборах работники ресторанов, магазинов и топливно-заправочных станций, а также представители транспортной полиции, пограничного отряда и таможни.

Техник службы теплотехнического и санитарно-технического обеспечения участка вентиляции и кондиционирования аэропорта Павел Чумаков уже отправил в урну свои бюллетени. Как только он заступил на сутки, решил сразу же проголосовать, чтобы потом не отвлекаться от работы. Его примеру последовали и коллеги.