Я нашел ошибку
Главные новости:
Следующий матч "Крылья" проведут в гостях в рамках Бетсити Кубка России.
Волевая победа:  "Крылья Советов" - "Ростов" -  4:2
В аэропорту Курумоч открыт свой избирательный участок.
Сотрудники аэропорта Курумоч могут проголосовать без отрыва от работы
19 сентября, 17.40. Самарская набережная. Спектакль-пробежка «Берег Вавилона»
Работники культуры и искусства подготовили на 18 и 19 сентября насыщенную программу для жителей региона
Поучаствовать в "Кроссе нации" могли все желающие без ограничения по возрасту и уровню спортивной подготовки.
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Свою гражданскую позицию на выборах депутатов Государственной и губернской думы выразил секретарь самарской епархии протоиерей Андрей Зуев. 
Протоиерей Андрей Зуев: "Мы сегодня делаем свой выбор, и мы за него будем отвечать".
На борту было два человека.
В ХМАО спасатели ведут поиски гидросамолета, упавшего в болото
Члены участково-избирательной комиссии с правом решающего голоса приехали к герою на дом.
В Исаклинском районе проголосовал ветеран Великой Отечественной войны.
Автопробег из мусоровозов, стартовавший 6 сентября из нацпарка «Лосиный остров», преодолеет порядка 3 тысяч километров и проедет по основным городам ПФО.
Самарская область приняла экологический автопробег «Чистая страна 2.0» 
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.56
0.13
EUR 85.46
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Сотрудники аэропорта Курумоч могут проголосовать без отрыва от работы

18 сентября 2021 19:47
27
В аэропорту Курумоч открыт свой избирательный участок.

Одним из тех, кто решил принять участие в выборах прямо на работе, стал техник Павел Чумаков. Он проголосовал 18 сентября, когда только заступил на сутки.

С 8 часов утра 17 сентября в Самарской области началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной и губернской думы. Оно продлится до 20.00 19 сентября.

Многие жители региона уже сделали свой выбор. А у работников "Курумоча" есть возможность проголосовать прямо на работе.

В аэропорту Курумоч открыт свой избирательный участок. Это сделано для удобства сотрудников. Без отрыва от дел там участвуют в выборах работники ресторанов, магазинов и топливно-заправочных станций, а также представители транспортной полиции, пограничного отряда и таможни.

Техник службы теплотехнического и санитарно-технического обеспечения участка вентиляции и кондиционирования аэропорта Павел Чумаков уже отправил в урну свои бюллетени. Как только он заступил на сутки, решил сразу же проголосовать, чтобы потом не отвлекаться от работы. Его примеру последовали и коллеги.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Больше 29 тысяч жителей Самарской области проголосуют впервые
18 сентября 2021  13:12
Больше 29 тысяч жителей Самарской области проголосуют впервые
236
Дмитрий Азаров проголосовал на выборах депутатов Государственной и Самарской Губернской Думы
17 сентября 2021  13:15
Дмитрий Азаров проголосовал на выборах депутатов Государственной и Самарской Губернской Думы
479
В Самаре с 20 сентября начнут включать отопление в квартирах
17 сентября 2021  11:21
В Самаре с 20 сентября начнут включать отопление в квартирах
419
Погорельцы из Борского района получили социальные выплаты на покупку жилья
17 сентября 2021  10:47
Погорельцы из Борского района получили социальные выплаты на покупку жилья
449
Пять тысяч дополнительных рабочих мест будет создано в регионе благодаря соглашению с Wildberries.
16 сентября 2021  17:09
Дмитрий Азаров подписал соглашение с основателем Wildberries
691
Весь список