Самарские общественники готовятся наблюдать за выборами в 2021 году

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17 марта 2021 г. в Самарской области состоялось первое заседание Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в 2021 году.

В сентябре 2021 года на территории Самарской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва и дополнительные выборы депутатов представительных органов ряда муниципальных образований. Главная задача регионального Общественного штаба – наблюдение за избирательным процессом, информационное, правовое, экспертное сопровождение, а также подготовка и координация деятельности независимых общественных наблюдателей.

Региональные общественные штабы по наблюдению за выборами в 2021 году в настоящее время создаются по всей стране общественными палатами субъектов РФ при поддержке Общественной палаты России во взаимодействии с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Состав Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами в 2021 году был утвержден решением Совета Общественной палаты Самарской области от 11.03.2021 г. В состав регионального Штаба вошли 15 человек: члены Общественной палаты Самарской области, представители некоммерческих организаций, медиасферы. Учитывая назначение независимого общественного наблюдения за выборами (в отличие от наблюдения партий и кандидатов), состав Штаба не предполагает включения в него представителей от партий и объединений, выдвигающих своих кандидатов (списки кандидатов) либо аффилированных с ними лиц (например, блокирующихся партий).

Председателем регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в 2021 году в ходе первого заседания Штаба избрана член Общественной палаты Самарской области, Президент Нотариальной Палаты Самарской области Галина Николаева. Заместителями председателя (сопредседателями) – председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», профессор, член научно-консультативного совета Общественной палаты РФ Виктор Полянский и эксперт комиссии, доцент кафедры государственного и административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» Владислав Волков.

Несмотря на то, что официально старт избирательной кампании еще не дан, общественники готовятся к предстоящим выборам заранее: во всех муниципальных образованиях Самарской области пройдет обучение общественных наблюдателей, планируется работа Ситуационного центра Штаба и мобильных групп. Так, в ходе первого заседания регионального Штаба было определено, что будущий Ситуационный центр возглавит член Общественной палаты Самарской области, директор Самарской региональной общественной организации «За информационное общество» Кнор Анастасия Юрьевна. Кроме того, юристы и эксперты в области избирательного права планируют провести ряд встреч со студентами и активными избирателями, интересующимися выборным процессом, в ходе которых расскажут о новеллах законодательства, особенностях предстоящей избирательной кампании и пр.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся по завершении первого заседания Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в 2021 году, была анонсирована работа «горячей линии»: вопросы, связанные с общественным наблюдением на выборах, жители Самарской области, которые изъявят желание стать независимыми общественными наблюдателями, могут задать по телефону 8-917-969-2958 или по электронной почте: opso63-on2018@yandex.ru

«Предстоит большая работа: учитывая масштаб избирательных кампаний, нужно подготовить более 7 тыс. общественных наблюдателей, – обратил внимание Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер. – Мы абсолютно не политизированы, не «болеем» ни за какую партию, а лишь за то, чтобы выборы были легитимными, прозрачными. Независимые общественные наблюдатели, которые направляются на избирательные участки Общественной палатой, не работают на интересы каких-либо конкурирующих политических сил».

Независимым общественным наблюдателем может стать любой гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом (достигший возраста 18 лет). При этом в соответствии с действующим законодательством наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов избирательных комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии с Федеральным законом.