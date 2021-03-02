Предварительное голосование «Единой России» пройдет максимально открыто и конкурентно

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Партия запустила процедуру по отбору кандидатов для формирования списков на выборах в Госдуму и избирательных кампаний других уровней — в ней смогут принять участие все зарегистрированные на территории страны избиратели.

1 марта в регионе стартовала кампания по подготовке предварительного голосования. По всей стране оно пройдет по так называемой первой модели, когда голосовать может любой желающий.

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул: желающих побороться за парламентские места будет много и очень важно, чтобы в избирательной кампании участвовали только те, кто уже пользуется поддержкой людей.

«В губернии продолжается активная реализация национальных проектов. Нам предстоит справляться с последствиями пандемии, строить больницы, школы и детские сады, создавать рабочие места. Для этого области и нужна команда единомышленников: активных, неравнодушных, знающих своё дело», - отметил Дмитрий Азаров. Он призвал всех, кто готов работать на результат Самарской области, принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

Напомним, что модель предварительного голосования и положение о его проведении утвердили по итогам заочного заседания Бюро Высшего совета «Единой России» и Генсовета 1 марта. Этот вариант поддержал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с секретарем Генсовета Андреем Турчаком.

«Сама идея предварительного голосования вошла в повседневную партийную практику. Это абсолютно правильно, ее придерживается по большому счету только наша партия. Это процедура, которая позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей. Наши избиратели к этой процедуре привыкли и относятся как к необходимой», — сказал Дмитрий Медведев.

Андрей Турчак подчеркнул, что предварительное голосование дает возможность выбора самых сильных кандидатов.

«Они получают доверие всех избирателей, а не только членов нашей партии. По итогам дискуссии большинство коллег [в регионах] эту позицию поддержали. Мы даем возможность участвовать в процедуре всем желающим — каждый житель страны может выбрать своего кандидата», — сказал он.

С середины марта начнется регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования. До 29 апреля «Единая Россия» будет принимать анкеты участников, после в течение месяца кандидаты будут вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме. Это не только максимально безопасная, но и прозрачная процедура, подчеркнул Андрей Турчак. Избирателей будут верифицировать через портал Госуслуг.

Часть регионов смогут провести процедуру также и оффлайн — в основном те, где много избирателей живет на селе без стабильного интернета. Для этого им надо будет направить обращение в федеральный оргкомитет. В таких ситуациях очное голосование пройдет только 30 мая.

«В ходе процедуры будет обеспечена прозрачность. Нам важно выявить тех, кто реально готов к политической конкуренции. Кто победил [в предварительном голосовании] — тот и пойдет [на выборы]», — сказал Андрей Турчак.

19 сентября помимо депутатов Госдумы нового созыва будут избраны восемь губернаторов, депутаты 39 региональных заксобраний и 11 административных центров. Окончательный список кандидатов будет сформирован на Съезде «Единой России». По словам Андрея Турчака, он запланирован на первую половину июня. В руководстве партии ожидают, что состав кандидатов может обновиться на половину.