Политолог прокомментировал итоги трехдневного голосования в регионе: "Без нарушений и нареканий"

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В губернии начали подводить итоги трехдневного голосования. Совсем скоро появятся первые результаты. А эксперты отмечают, что выборы в регионе прошли без серьезных нарушений закона.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга "Инсомар", политолог Виктор Потуремский заявил:

- В Самарской области совмещенные выборы, избирали депутатов Государственной думы и областного законодательного собрания, а это большой, серьезный вызов для людей. Насколько я знаю, все прошло спокойно, без нарушений и нареканий. Не считаю, что в регионе было нечто особенное, во многих субъектах РФ все точно также. Четко выполнялось выборное законодательство. А центральная и региональные избирательные комиссии занимали жесткую позицию в отношении нарушителей.

Виктор Потуремский также отметил, что попытки некоторых политиков подорвать с помощью фейков выборные процедуры, в которых они сами принимают участие, позиция очень странная и нерациональная:

- Но другого способа объяснить свои низкие результаты у них нет.

Фото из открытых источников