Павел Покровский: «В пунктах голосования не было выявлено серьезных нарушений»

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Сегодня, 17 сентября, в регионе стартовало голосование в Государственную думу РФ и Самарскую губернскую думу. О том, как прошел первый день голосования, рассказал заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член штаба общественного наблюдения за выборами Павел Покровский.

Он отметил, что в первый день голосования избиратели проявили высокую активность на участках. На некоторых можно было увидеть очереди из тех, кто пришел выразить свое волеизъявление.

По словам Покровского, в пунктах голосования не было выявлено серьезных нарушений. Он отметил, что были зафиксированы отдельные обращения граждан на горячую линию по выборам. В том числе - по вопросу освещения на одном из участков, который был решен в кратчайшие сроки.

"Такие обращения свидетельствуют о неравнодушности наших граждан, об их заинтересованности в легитимности избирательного процесса", - подчеркнул Покровский.

Фото: СОВА