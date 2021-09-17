Международные эксперты ездят сегодня по Самарской области и оценивают ход голосования

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Международные эксперты уже посетили ряд избирательных участков 63 региона. При этом они также могут просматривать видеотрансляции с избирательных участков в центрах общественного наблюдения. Международные эксперты будут осуществлять наблюдение за ходом голосования 17, 18 и 19 сентября.

У международного эксперта из Ливана это первый опыт участия в российских выборах в качестве наблюдателя, Марван Фуад Абдуллах поделился своими впечатлениями:

- Это первый раз, когда я приехал в Россию на выборы. В прошлом году должен был приехать на референдум, но не получилось из-за ковида. Сегодня мы прибыли на место, где находятся три избирательных участка. Посетили их, посмотрели, как работают там. На данный момент в Самаре все хорошо. У нас есть три дня, в течение которых мы будем смотреть и узнавать, как проходят выборы. Мы живем в такое время, когда много вызовов. Как проходит, например, онлайн-голосование - важно знать. Поэтому нужно посмотреть, как в России проходят выборы, что-то принять для себя, поучиться.

Мексиканец Марко Орозко также выступает в качестве международного эксперта на российских выборах:

- Я первый раз на выборах в России. Но до этого был во время голосования в Европе и Латинской Америке. Здесь, на участке в Красном Яре, все хорошо, как и на трех участках, которые мы посетили в Самаре. Везде можно прийти, проголосовать. Есть видеокамеры, которые следят за процессом. Важно, чтобы все было в порядке. Очень интересный факт, что на бюллетенях есть защитный знак. Интересно узнать, как проходит онлайн-голосование. В Мексике такого нет. Это впервые, это что-то новое.

Более 5 тысяч человек будут обеспечивать легитимность и прозрачность хода избирательной компании в Самарской области, они были обучены с силами Общественного штаба наблюдения.

Международные эксперты поделились своими впечатлениями.

Фото: скриншот видео