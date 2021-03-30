Избирательная кампания в России стартует в конце июня

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Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия 24". По её словам, откроет кампанию президент специальным указом. Она будет проводиться с учётом пандемии и ряда других факторов. Как сказала Памфилова, вероятность того, что выборы будут происходить не один день, а три, очень высокая.

Памфилова добавила, что ЦИК ожидает попытки вмешательства в выборы в России, Центризбирком готовится отражать провокации. По её мнению отпечаток на предстоящую думскую избирательную кампанию в России наложат прошедшие выборы в США, так как у Белого дома возникнет желание оттоптаться за все американские казусы на России.

В понедельник Эллу Памфилову переизбрали председателем Центральной избирательной комиссии России ещё на пять. Новому составу ЦИК в сентябре предстоит организовать и провести выборы депутатов Госдумы.