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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Галина Николаева о наблюдении за выборами: "Это серьезный барьер против фальсификации фактов и фейков"

20 сентября 2021 17:21
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Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе рассказала о том, что международные эксперты были приятно удивлены возможностям выборов 2021 года.

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Самарской области Галина Николаева рассказала о том, что международные эксперты были приятно удивлены возможностям выборов 2021 года в России и в регионе в частности. Речь о видеонаблюдении и сохранении видеопотока, который можно поднять и рассмотреть спорную ситуацию для установления истины. По итогам таких разборов большинство вопросов о нарушениях снимались, подчеркнула Николаева.

В Самарской области в ходе трехдневного голосования работали более 5 тысяч наблюдателей (по всей стране их было полмиллиона).

" Общественным штабом была проведена колоссальная работа. В том числе и мониторинг всех участков, на которых были зафиксированы проблемы. Главные герои – это члены УИКов. Обстановка были сложной, но они выстояли. Надо сказать, что Общественный штаб Самарской области заблаговременно позаботился о правах лиц, которые желают за всем наблюдать воочию. Это касается тех, кто не является представителями партий. Мы предоставили им такую возможность, предоставив им порядок доступа к записям. Но желающих было не много – около 50 человек", - отметила Галина Николаева.

Она напомнила, что нынешние выборы были самыми конкурентными. В них участвовало 14 партий, это даже больше, чем во время выборов в США, Великобритании и Канаде. На одно место в думе РФ в среднем претендовало 13 кандидатов. В губернскую думу – 8 человек на место. Людям понравилось то, что голосовать можно было в течение трех дней, выбрав удобное время и выразить свою гражданскую позицию, заявила Николаева.

"Мы видели на мониторах, что люди шли голосовать активно до самого закрытия избирательных участков в 20.00. Все успели, все пришли. Сообщения о нарушениях принимались на аккаунты кандидатов и на платформу "Голос". Все их проверяли эксперты. В подавляющем большинстве вопросы о нарушениях были сняты. Поэтому мы со всей ответственностью можем сказать, что каких-то вбросов мы не наблюдали. Тем не менее два гражданина – один член УИКа и председатель участковой избирательной комиссии – были отстранены от исполнения обязанностей. Поскольку они совершили нарушения, которые не носят криминальный характер. Но законодательство было нарушено", - подчеркнула Галина Николаева.

В Самарской области были и международные эксперты – представители Ливана, Мексики, Италии. Они объехали несколько участков и, по словам Галины Николаевой, были приятно удивлены.

"Они признаюсь, что для них это был полезный опыт. Особенно то, что касается системы видеонаблюдения и сохранения видеопотока, который можно поднять и просмотреть при разборе спорной ситуации и установить истину. Поэтому я уверена, что работа наблюдателей была результативной. Это серьезный барьер против фальсификации фактов и фейков", - подытожила Николаева.

 

Фото:   amaragis.ru

 

 

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