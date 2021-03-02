Дмитрий Азаров: "Важно, чтобы в избирательной кампании участвовали только те, кто уже пользуется поддержкой людей"

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Секретарь регионального политсовета «Единой России» дал старт предварительному голосованию накануне масштабных выборов.

«Единая Россия» в Самарской области начала подготовку к осенним выборам в Государственную Думу и Самарскую Губернскую думу.

1 марта в регионе стартовала кампания по подготовке предварительного голосования. По всей стране оно пройдет по так называемой первой модели, когда голосовать может любой желающий.

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул: желающих побороться за парламентские места будет много и очень важно, чтобы в избирательной кампании участвовали только те, кто уже пользуется поддержкой людей.

«В губернии продолжается активная реализация национальных проектов. Нам предстоит справляться с последствиями пандемии, строить больницы, школы и детские сады, создавать рабочие места. Для этого области и нужна команда единомышленников: активных, неравнодушных, знающих своё дело», - подчеркнул Дмитрий Азаров. Он призвал всех, кто готов работать на результат Самарской области, принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

Напомним, предварительное голосование – это процедура отбора кандидатов для их дальнейшего участия в избирательных кампаниях всех уровней. Она призвана привлечь в состав выдвиженцев новых людей, потенциально перспективных кандидатов. Это помогает обновлять кадровый состав депутатского корпуса «Единой России» – в том числе за счет людей, которые не состоят в партии, но могут выдвинуть свою кандидатуру. Предварительное голосование проводится в России с 2009 года.

Модель предварительного голосования и правила его проведения в этом году утвердили по итогам заседания Бюро Высшего совета «Единой России» и Генсовета 1 марта.

Регистрация кандидатов начнется уже в середине марта на сайте pg.er.ru. Само голосование состоится с 24 по 30 мая как в электронной форме, так и оффлайн. Избирателей будут верифицировать через портал Госуслуг.