Более 5000 наблюдателей: общественники обсудили предстоящие выборы в Самарской области

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Молодежь Самарской области активно включилась в процесс подготовки и организации предстоящих выборов. За легитимностью избирательного процесса 17, 18 и 19 сентября будут следить более 5000 общественных наблюдателей.

По информации члена Общественной палаты РФ Павла Покровского, более 60 % наблюдателей – молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет. По его словам, молодёжные организации сегодня являются локомотивами развития гражданского общества.

"Социальные лифты, которые сегодня существуют, например, «Россия – страна возможностей», «Лидеры России», дают возможность молодым и инициативным развиваться, расти. Главное отличие предстоящих выборов – большое количество молодых кандидатов, людей, которые представляют будущее Российской Федерации. Это наиболее активная электоральная сила. Мало того, молодежь Самарской области прогрессивна. Именно 63-й регион представляет самый молодой кандидат в Государственную думу – житель Тольятти. Мы на самом деле видим готовность молодежи работать на федеральном, региональном и на муниципальном уровнях", рассказал Павел Покровский.

Во время круглого стола член команды "Молодежка ОНФ" Джавид Садыхов поделился своим опытом работы на выборах. Сейчас он проходит обучение, чтобы стать независимым общественным наблюдателем.

"Люди понимают и видят изменения вокруг себя и хотят голосовать. Хотят контролировать процесс. Даже мой младший брат, которому только вот исполнилось 18, тоже хочет быть общественным наблюдателем. Его, как и многих его сверстников, интересует этот процесс", - подчеркнул Садыхов.

Член Общественного штаба Людмила Сенилова отметила, что согласно последнему опросу ВЦИОМ, почти половина респондентов заявила: наблюдатели повышают честность голосования.

Кандидатов в Самарскую губдуму в 2021-м много как никогда. Такая ситуация создает конкуренцию и расширяет возможность выбора.

Руководитель программ и проектов "Российского союза молодежи" в Самарской области Даниил Сиднев отметил:

"Мне кажется, что наша ключевая задача - это привлекать ребят к голосованию, прийти и проявить свою гражданскую позицию. В этом году действительно очень много молодых кандидатов, которые могут изменить, в первую очередь, нашу жизнь, жизнь молодых людей".

Также в рамках встречи за круглым столом стало известно о стадии готовности избирательных участков к выборным процессам. На сегодняшний день завершаются работы по установке камер и видеорегистраторов – они будут находится на 1 134 участках. 646 участков оборудуют средствами видеорегистрации. До начала голосования общественники посетят еще 250 избирательных пунктов в 16 муниципалитетах региона.

Трансляция на выборах впервые будет идти непрерывно - с 8:00 17 сентября и до полного подведения итогов. В любое время суток каждый желающий сможет следить за голосованием в центрах общественного наблюдения. Эксперты выражают полную уверенность – выборы пройдут честно, максимально прозрачно и легитимно.

Фото: СОВА