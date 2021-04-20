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21 апреля Центризбирком приступает к тестированию системы дистанционного электронного голосования

20 апреля 2021 18:17
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В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России.

Уже завтра, 21 апреля 2021 года, начинается прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования. Подать заявление для участия в тестировании может любой гражданин Российской Федерации, имеющий подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru.

В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России. Тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая 2021 года, будут полностью воспроизведены все этапы голосования – от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Заявления на участие в тестировании принимаются по 7 мая 2021 года включительно.

Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев подчеркнул: «Практика показывает, что избиратели нашего региона всегда с интересом принимают участие в тестировании инновационных технологий. Участие в эксперименте Центризбиркома – это реальная возможность оценить надежность, безопасность и стабильность этой формы голосования. Для нас, как для организаторов выборов, очень важно получить обратную связь с жителями Самарской области, понять, насколько дистанционное электронное голосование востребовано и доступно для каждого».

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