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Нина Скрипачева пережила тяжелое военное и послевоенное время.
100-летняя жительница Отрадного приняла участие в голосовании
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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

100-летняя жительница Отрадного приняла участие в голосовании

17 сентября 2021 20:17
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Нина Скрипачева пережила тяжелое военное и послевоенное время.

На выборах депутатов Государственной думы и Самарской губернской думы проголосовала участница Великой Отечественной войны, которой в этом году исполнилось 100 лет. Свой голос жительница Отрадного отдала на избирательном участке № 2113.

Нина Скрипачева пережила тяжелое военное и послевоенное время. Она смогла наблюдать становление радиовещания и телевидения, выпуск первого трактора, первый полет человека в космос, появление интернета и создание роботов. Нина Сидоровна говорит про себя с улыбкой: « Мне кажется, я и не жила вовсе, совсем не чувствую себя 100-летней бабушкой. Но годы, конечно, берут свое. Когда-то я могла 15-20 километров пройти без устали, а сейчас из дома выхожу крайне редко».

Женщина интересуется новостями и событиями в мире. Поэтому сегодня для неё особенный день - Нина Скрипачева вышла из дома, чтобы принять участие в выборах. Она считает, что это очень важно для страны, тем более, что за здоровье можно не переживать - на избирательных участках соблюдаются все антиковидные меры.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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