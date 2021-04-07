Zoom запретил доступ к сервису российским госучреждениям

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Компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги для видеоконференций, запретила продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на письмо дистрибьютора Zoom "РайтКонф".

Гендиректор "РайтКонф" Андрей Петренко подтвердил подлинность письма, подчеркнув, что работа по действующим контрактам продолжится.

При этом он не исключил, что компания сделает отдельный продукт для госсектора.

В Zoom не ответили на запрос издания.

Популярность сервиса резко выросла во время пандемии, приложение установили миллионы пользователей по всему миру, пишет РИА Новости.