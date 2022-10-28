Zoom отключает российским вузам оплаченные лицензии

101

Американский сервис видеоконференций Zoom отключает пользователям из России оплаченные лицензии и закрывает возможность оплаты. С проблемой столкнулись несколько крупных российских вузов, пишут в пятницу "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты из компании - разработчика отечественных сервисов видеоконференцсвязи (ВКС), к ним обратился "крупный вуз", которому Zoom отключил лицензию, оплаченную до ноября. Источник не раскрыл название вуза, однако, по информации портала госзакупок, из крупных образовательных организаций контракт на использование Zoom до конца ноября был заключен только у Российского государственного университета правосудия для его филиала в Казани, уточняют "Ведомости".

По данным издания, с отказом в обслуживании со стороны Zoom столкнулись также Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет.

Представители вузов на запрос не ответили. "Ведомости" также направили запрос в американский пресс-офис Zoom.