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Живущие в Байконуре россияне получат сертификаты на переселение в Россию

13 февраля 2022 10:17
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Живущие в Байконуре россияне получат сертификаты на переселение в Россию

Проживающие в городе Байконур (Казахстан) и желающие уехать на родину россияне получат в 2022 году 600 сертификатов на покупку жилья. Об этом 13 февраля рассказал «РИА Новости» источник.

По его словам, этого количества должно хватить на всех горожан.

«Сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей, в них человек — 1399. То есть практически все, кто стоят на отселение, должны сертификаты получить», — уточнил он.

В среднем сертификат на жилье позволяет получить примерно 1,3 млн рублей на человека, поэтому полностью покупку жилья в России он не покрывает. В зависимости от цен байконурцы берут ипотеку или справляются за счет собственных накоплений, добавил он.

Программа обеспечения жильем граждан, отселяемых из Байконура, действовала с 2002 по 2013 годы. За это время жилье в России получили около семи тысяч граждан. В 2018 году программа по указу президента РФ была возобновлена. В 2022 году начнется формирование новой очереди на отселение.

Ранее социальные выплаты на покупку жилья в России предоставлялись только тем, кто имел определенный стаж работы на момент вступления указа в силу 18 марта 2018 года. Тогда байконурцы получили сертификаты на 250 млн рублей.

В декабре 2017 года администрация Байконура со ссылкой на данные сайта «Роскосмоса» сообщила, что в новом жилье на территории России нуждаются более 2 тыс. россиян.

Арендованный Россией у Казахстана комплекс Байконур состоит из двух частей: города и космодрома. В городе Байконур проживает свыше 76 тыс. человек, порядка 60% из них являются гражданами Казахстана, а 37% — граждане России, пишут "Известия".

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