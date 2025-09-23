Я нашел ошибку
Более 20 тысяч деревьев высадят в Самарской области в рамках акции «Сохраним лес»
Благодаря программе «Земский доктор» к коллективу Елховской больницы присоединился новый специалист
Полицейские работают на месте ДТП в Ставропольском районе: пятеро пострадавших
СамГМУ и федеральный онкоцентр ФМБА обсудили взаимодействие по подготовке кадров и развитию онкологической помощи
Спартакиада кадетских корпусов «Кадет Приволжья - 2025» вышла на международный уровень
Задержанные в Самарской области диверсанты надеялись на жертвы среди населения
АвтоВАЗ опроверг завершение выпуска Lada Aura
Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела сразу по двум статьям
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела сразу по двум статьям

23 сентября 2025 13:06
Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела сразу по двум статьям

Жительница г. Тольятти стала фигуранткой уголовного дела сразу по двум статьям. Сначала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она при попытке доставить ее в отдел полиции начала замахиваться кулаками на представителей власти. Спустя время она вновь была замечена правоохранителями во дворе одного из домов в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз на их требования предъявить документы она ответила грубой нецензурной бранью и оскорблениями.

Рассмотрев материалы дела, суд по совокупности преступлений назначил ей наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти.

В отношении должницы были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, а также об обращении взыскания на получаемые ей доходы. Однако принятые меры не привели к оплате задолженности и судебный пристав вынужден был предупредить должницу, что в случае непогашения уголовного штрафа, суд может заменить его на иной вид наказания.

Перспектива получить за свои преступления более строгое наказание побудила жительницу г. Тольятти оплатить уголовный штраф в полном объеме.

Теги: Судебные приставы

