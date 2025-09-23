Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела сразу по двум статьям

96

Жительница г. Тольятти стала фигуранткой уголовного дела сразу по двум статьям. Сначала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она при попытке доставить ее в отдел полиции начала замахиваться кулаками на представителей власти. Спустя время она вновь была замечена правоохранителями во дворе одного из домов в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз на их требования предъявить документы она ответила грубой нецензурной бранью и оскорблениями.

Рассмотрев материалы дела, суд по совокупности преступлений назначил ей наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти.

В отношении должницы были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, а также об обращении взыскания на получаемые ей доходы. Однако принятые меры не привели к оплате задолженности и судебный пристав вынужден был предупредить должницу, что в случае непогашения уголовного штрафа, суд может заменить его на иной вид наказания.

Перспектива получить за свои преступления более строгое наказание побудила жительницу г. Тольятти оплатить уголовный штраф в полном объеме.