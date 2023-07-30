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Жители Земли смогут увидеть в августе два суперлуния — феномен, при котором луна приближается к нашей планете на минимальное расстояние. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Первое суперлуние произойдет 1 августа, а второе — 30 августа. Как отмечают астрономы, в течение одного месяца редко можно увидеть сразу два таких феномена, пишет Лента.

В этот момент спутник покажется на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем в своей самой отдаленной позиции.

«Теплые летние ночи — идеальное время, чтобы наблюдать за восходом полной Луны в восточной части неба через несколько минут после захода солнца», — рассказал телеканалу астрофизик НАСА Фред Эспенак.