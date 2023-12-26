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Жители Русской равнины и Сибири встречают новую оттепель

26 декабря 2023 10:57
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Жители Русской равнины и Сибири встречают новую оттепель

В Сибирь и на Русскую равнину возвращается оттепель, и далеко не последняя в 2023 году. Как долго она будет сохраняться, какие охватит районы и сколько еще волн аномального тепла ждет Москву до конца декабря?

В понедельник в европейскую часть нашей страны ненадолго вернулась нормальная погода. После аномального потепления минувшей недели в регионе заметно похолодало, пошел снег.

Метели отмечались в Центре – массовые отключения электроэнергии фиксировались, например, во Владимирской и Ярославской областях. Мело на юге – в горах Сочи, а сильнее всего от снегопадов досталось Поволжью. В Казани за минувшие сутки выпало почти 20 мм осадков в виде снега. И город встал в 10-балльных пробках.

Впрочем, не везде осадки выпадали в твердой фазе. На Урале и местами в Западной Сибири шли ледяные дожди. На одной из трасс Тюменской области из-за сложных метеоусловий столкнулись сразу семь машин. В Югру оттепель нагрянула в конце минувшей недели, а в начале этой температура снова ушла в минус, и буквально всё покрылось слоем льда.

Такой погодный хаос – следствие влияния двух атлантических циклонов. Первый – ответственный за похолодание на Русской равнине – уже сегодня переместится за Урал. И туда же, вслед за ним, уйдет ненастье. В Южной Сибири ожидается снег, переходящий в дожди. А в зону ледяных дождей на этот раз попадет Среднее Приобье.

Что же касается второго циклона, то в его власти останется европейская часть страны. В центральных и южных областях снег также будет переходить в дожди, местами в Центре и на Средней Волге – ледяные.

Смена взаимного расположения циклонов приведет к развороту воздушных масс в атмосфере. И после небольшого похолодания сегодня в нашу страну хлынет южное тепло. Почти во всей южной Сибири температура в течение дня станет положительной. Показания термометров будут бить рекорды. Что касается Русской равнины, то здесь потепление распространится вплоть до линии Псков-Москва-Саратов. А на юге будет вообще выше +10...+15.

Эта волна оттепелей окажется кратковременной. И уже завтра в Европейской России и Сибири похолодает. Однако атлантический конвейер и не думает останавливаться: уже в конце рабочей недели в нашу страну пробьется очередной тандем циклонов. Так что столбики термометров опять уйдут в область положительных значений, пишет Смотрим.

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