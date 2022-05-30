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Жителей России стало больше на 2 млн человек, процесс урбанизации продолжился, а список городов-миллионников пополнился еще четырьмя мегаполисами. В «Российской газете» официально опубликованы первые предварительные итоги состоявшейся в минувшем году Всероссийской переписи населения.

В понедельник в «Российской газете» вышла первая официальная публикация с предварительными итогами Всероссийской переписи населения. В материале представлены данные по численности постоянного населения страны в разрезе субъектов Российской Федерации.

По предварительным данным, по состоянию на дату переписи – 1 октября 2021 года – переписью населения было учтено 147,2 млн человек, постоянно проживающих в России. По сравнению с переписью 2010 года население России увеличилось на 2,05 миллиона человек (1,4%).

По сравнению с переписью 2010 года, численность населения увеличилась в 28 субъектах Российской Федерации, в остальных регионах – уменьшилась. Наиболее значительно выросло число жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края. Более чем на треть увечилось после предыдущей переписи населения число жителей третьего города федерального значения России – г. Севастополя. Сократилось население во многих регионах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

Самые многонаселенные регионы России – г. Москва, Московская область, Краснодарский край, г. Санкт-Петербург, Свердловская и Ростовская области, республики Башкортостан и Татарстан. В них живет треть населения страны.

Еще одни вывод, который можно сделать на основе предварительных данных переписи, – в России продолжился процесс урбанизации: 75% населения живет в городских населенных пунктах, 25% – в сельских. В 2010 году соотношение городского и сельского населения составляло 74% и 26% соответственно.

Сразу четыре российских города – Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж – пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек. Помимо упомянутых новичков, это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск и Волгоград. В этих городских округах суммарно проживает почти четверть всего населения страны – 35,7 млн человек.

Помимо населения, постоянного проживающего в стране, переписью было учтено около 350 тыс. человек, временно (менее одного года) находившихся на территории России и постоянно проживающих за рубежом. Наибольшее количество таких лиц на момент переписи находились на территории Москвы, Московской области, Приморского края, Амурской области и Республики Татарстан.

В Росстате отмечают, что представленные предварительные цифры являются оценочными, по завершении обработки данных окончательная численность населения по результатам переписи может незначительно увеличиться или уменьшиться.

Окончательные итоги будут подведены и опубликованы до 31 декабря 2022 года по мере их подведения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2021 г. № 1126 «О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2020 года».

До конца 2022 года Росстат ежемесячно будет выпускать окончательные итоги по разным темам и направлениям. В июне будет получена окончательная численность населения по стране и по всем муниципальным образованиям каждого региона. С августа начнется опубликование данных в виде таблиц и графиков на сайте Росстата. Так, в сентябре будет опубликована информация о половозрастном составе, образовании, национальностях и владении языками, в октябре – данные о миграции и коренных малочисленных народах, в ноябре – о рождаемости и о составе домохозяйств, а к декабрю – информация о жилищных условиях и о характеристиках рабочей силы.