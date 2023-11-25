Женщинам с двумя и более детьми предложили сократить рабочую неделю

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Женщинам с двумя и более детьми следует сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов. С такой идеей выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Заработная плата при этом изменения коснуться не должна. Слуцкий также уверен, что такая мера никак не повлияет на привлекательность женщин с детьми для работодателей.

Председатель ЛДПР уточнил, что предлагаемая направлена на предоставление женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, которым они могут распоряжаться по своему усмотрению.