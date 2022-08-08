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Зарплаты в биткоинах становятся популярными во всем мире

8 августа 2022 10:24
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Зарплаты в биткоинах становятся популярными во всем мире

Ведущие криптовалютные платформы стали предлагать возможность по переводу зарплат в криптовалюты. Об этом рассказал «Известиям» руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский в понедельник, 8 августа.

Кроме того, для массового сегмента разрабатываются пенсионные криптопродукты, например Fidelity, добавил он.

Многие управляющие компании готовятся к передаче благосостояния наследникам, весомая часть которых будет готова увеличить диверсификацию за счет цифровых активов.

«Сейчас интерес к получению зарплат в криптовалютах проявляют сотрудники блокчейн-стартапов, IT-индустрии, но в дальнейшем по мере увеличения цифровизации экономики востребованность продукта станет шире. Согласно исследованию Boston Consulting Group, к 2030 году численность пользователей криптовалют достигнет 1 млрд. Траектория повторит рост аудитории интернета», — рассказал эксперт.

Специализированные сервисы с подобной функциональностью работают с 2016 года.

Для получения зарплат в криптовалюте в России технических препятствий нет, если она будет начисляться в рублях и в дальнейшем использоваться для покупки цифровых активов, полагает Хомский. Иностранные сервисы по автоматизации этого процесса могут не работать с резидентами РФ, но его можно организовать «вручную». Для этого сотруднику необходимо открыть кошелек или создать аккаунт на биткоин-бирже, а компании найти посредника или самостоятельно заниматься операциями по покупке и переводу криптовалют.

«Вопрос здесь скорее заключается в том, что делать с этой зарплатой в дальнейшем. Если в ряде зарубежных стран криптовалюты можно использовать в качестве средства платежа через предварительную конвертацию в фиат (многие игроки выпустили платежные карты), то в России в обозримом будущем это будет вряд ли возможно. Получающим зарплату в криптовалюте специалистам придется уповать на обменники, которые предлагают перевод средств в фиат и не исключать потенциальную блокировку подобных трансакций банками», — сказал руководитель инвестдепартамента ICB Fund.

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