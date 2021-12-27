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Запрет на въезд в Россию снят со 120 тыс. граждан Таджикистана, совершивших незначительные нарушения на территории РФ. Об этом в понедельник в ходе пресс-конференции сообщил представитель Министерства внутренних дел России в Таджикистане Алексей Егоров, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"В рамках ряда подписанных соглашений в сентябре 2021 года проведена так называемая амнистия граждан Таджикистана, которым запрещен въезд на территорию России по незначительным нарушениям, 120 тыс. человек были амнистированы", - сообщил Егоров.

Он отметил, что всем им теперь разрешен въезд в Россию.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС