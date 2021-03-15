Занятия фитнесом хотят поощрить налоговым вычетом

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Сюда относятся фитнес, а также спортивные кружки и секции. Член думского комитета по бюджету и налогам Валерий Скруг считает, что важно заинтересовать занятиями спортом как можно больше россиян и сделать услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей.

Вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей.

Таким образом, максимальный размер вычета составит 15 тыс 600 рублей. Получить его можно будет, в том числе на усыновленных детей и подопечных. Подать документы на получение выплаты необходимо не позднее трех лет с момента уплаты НДФЛ, передает Радио Маяк.

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