Зампред Банка России объяснил замену городов на новых купюрах

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На оборотной стороне обновленных банкнот (10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей) может быть изображен любой объект, расположенный в соответствующем федеральном округе. Это может быть символ, памятник, стадион, музей, архитектурное сооружение, природный ландшафт. Объект может находиться в каком-то из городов округа, не обязательно в его столице.

Об этом куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, рассказал в интервью «Российской газете».

Такой подход уже реализован на купюре номиналом 2000 рублей: на ее лицевой стороне — символы Владивостока, а на другой — космодром Восточный, то есть объект, не привязанный к городу, сообщает Российская газета.

«Мы дополняем “городскую” тематику “региональной”, утвердив принцип: один номинал — один федеральный округ. Города остаются, но их выбор уже более закономерен, это столицы федеральных округов. Если сейчас в городах, которые изображены на купюрах, проживает примерно 22 млн человек, которые считают те или иные банкноты условно “своими”, то с расширением тематики до региональной каждый житель страны сможет ассоциировать себя с банкнотой через регион, в котором живет».