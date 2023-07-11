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Законопроект об электронной регистрации бизнеса внесен в Госдуму

11 июля 2023 10:43
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Законопроект об электронной регистрации бизнеса внесен в Госдуму

Регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей хотят упростить. Согласно законопроекту, который уже внесен в Госдуму, регистрация станет возможна по электронному адресу, сформированному в специальной системе. Такой подход избавит предпринимателей от дополнительных издержек на аренду и содержание офисных помещений, которые теряют свою актуальность с учетом роста популярности удаленной работы среди россиян.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин, первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Новые люди» Антон Ткачёв и председатель комитета по малому и среднему предпринимательству, депутат фракции «Новые люди» Александр Дёмин внесли в законопроект, который предлагает индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам регистрироваться через специальную систему с использованием электронного адреса. Это позволит определить юридический адрес организации на основе электронной площадки.

Главной целью законопроекта является быстрая и удобная регистрация бизнеса. Изменения предлагаются в контексте цифровой трансформации российской экономики, популяризации удаленных форм занятости, а также с учетом запроса малого и среднего бизнеса на сокращение издержек. Речь идет о расходав, связанных, в первую очередь, с содержанием офисных помещений, которые многими организациями, работающими удаленно, фактически не используются. Как показало исследование Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), проведенное в 2020 году, 62% представителей микро- и малого бизнеса поддерживают инициативу об отмене обязательного указания юридического адреса при регистрации компании. При этом в качестве альтернативы юридическому адресу они предлагают использовать в качестве инструмента идентификации компании кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (38 %) или данные открытых банковских счетов (37%).

Цифровизация всех рабочих процессов не стоит на месте, и сегодня бизнесу, особенно в сфере информационных технологий, для работы уже давно не нужно офисное помещение, отмечает Антон Немкин. «Как показал опыт пандемии, сотрудники зачастую работают удалено даже эффективнее, чем в офисе. При этом нормативное требование о наличии места регистрации влечет за собой существенные издержки для компаний, которые должны платить не только за аренду офисных помещений, но и за коммунальные услуги и прочее. При том что, по сути, эти помещения стоят почти пустые, а вся коммуникация с сотрудниками идет через онлайн-встречи или же встречи в коворкингах», - рассказал депутат.

В частности, законопроект предлагает изменения в части указания адреса юридического лица при его регистрации по электронному адресу. В данном случае в ЕГРЮЛ вместо адреса фактического места нахождения офиса организации будет указываться соответствующий электронный адрес, по которому осуществляется общий доступ к учетной записи юрлица, а также адрес электронной почты для связи с юридическим лицом. «Благодаря законопроекту регистрация юрлиц станет возможна по электронному адресу, сформированному в специальной системе. При этом без указания места жительства или, как минимум, нахождения представителя юридического лица и без его подтверждения регистрация личного кабинета в системе будет невозможна в принципе. Такой подход поможет снизить риски невозможности определения того, кто управляет юридическим лицом. Также будет исключена невозможность проведения контрольных мероприятий налоговыми и иными государственными органами», - подчеркнул Немкин.

Как отмечают авторы законопроекта, по сути, он создает организационные предпосылки для регистрации юридических лиц по виртуальному адресу. Конкретный порядок электронной регистрации должен быть определен в законе о государственной регистрации юридических лиц после создания соответствующей информационной инфраструктуры. Сам порядок «электронной» регистрации и случаи, при которых она возможна, будут определены в Законе о госрегистрации юридических лиц. Для этого потребуется разработка отдельного законопроекта на основе комплексного обсуждения, сообщает пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина.

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