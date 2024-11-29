Законопроект о маркетплейсах планируют внести до конца 2024 года

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Интернет-магазины и сервисы частных объявлений обяжут нести ответственность перед клиентами.



Вернуть некачественный товар, купленный на маркетплейсе, и получить деньги обратно можно будет непосредственно через цифровую площадку. То есть покупателю не нужно будет заниматься поисками разместившего его продавца. Аналогично напрямую перед пользователями будут нести ответственность сервисы частных объявлений, билетные операторы, агрегаторы такси и другие цифровые площадки. Заинтересованные ведомства находятся на финальном этапе согласования законопроекта о платформенной экономике, документ планируют внести в Госдуму в начале 2025 года. «Парламентская газета» узнала подробности.



В последние пять лет онлайн-торговля в России демонстрирует ежегодный рост на треть, по итогам 2024-го показатель может оказаться еще выше — плюс 40 процентов. Услугами маркетплейсов пользуются 84 процента россиян, в регионах открыты двести тысяч пунктов выдачи заказов.

При этом до сих пор не было ясно, что же представляют из себя интернет-магазины, — это в первую очередь цифровые площадки или все-таки объекты торговли. Соответственно, не существовало их полноценного регулирования, из-за чего страдали и покупатели, и продавцы, и те, кто доставляет товары со складов потребителям. Различные государственные ведомства долго сверяли свои позиции и вот, кажется, вышли на финальную версию законопроекта о так называемой платформенной экономике.

«Полторы недели назад мы доработали текст документа с Минэком, сейчас свою часть работы завершают органы, ответственные за цифровое развитие, защиту прав потребителей и охрану труда, — сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушов на совещании в Совете Федерации 28 ноября. — В начале года планируем внести проект в Госдуму».



Товар, который обращается на электронной площадке, должен соответствовать обязательным требованиям к нему, то есть пройти сертификацию, иметь маркировку, если это необходимо, быть зарегистрированным в системе «Меркурий» и так далее, а у покупателя на онлайн-площадке должна быть возможность все это проверить, раскрыл подробности законопроекта Роман Чекушов.

За качество товаров на маркетплейсах будут нести ответственность производитель и продавец, при этом покупатель сможет вернуть некондиционную покупку «через канал приобретения», то есть через интернет-магазин, объяснил замглавы Минпромторга. В свою очередь, маркетплейс, расплатившись с клиентом, будет вправе взыскать деньги с продавца.

Цель регулирования — обеспечить равную степень надежности и защищенности потребителя при получении услуг офлайн и онлайн, объяснил директор департамента Минэкономразвития Владимир Волошин. Он подтвердил, что все согласования находятся на финальной стадии, законопроект могут задержать максимум на месяц, то есть до 1 февраля 2025 года.

Как только документ внесут, к работе над ним подключатся парламентарии, пообещал первый зампред Комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов: «Очень ждем внесения законопроекта. Видим, что динамика развития торговли сегодня сдерживается нехваткой персонала. Выход видим в автоматизации и роботизации, чему способствует в том числе расширение онлайн-продаж».

Под закон о платформенной экономике подпадут не только сервисы, через которые происходят взаиморасчеты, но и другие цифровые платформы, где взаимодействуют потребители и поставщики услуг, отметил замруководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев. Регулирование затронет сайты объявлений, всевозможные билетные сервисы, цифровые услуги в сфере туризма, супермаркеты финансовых услуг, службы заказа такси и другие.

Развитие интернет-сервисов — это не просто автоматизация, но трансформация продаж товаров и оказания услуг, объяснил Нижегородцев. Офлайн-сегмент, по его мнению, будет сокращаться, но полностью не исчезнет. «Шансов сохранить прежнюю деятельность, не изменившись, у такого бизнеса нет, — сказал представитель ФАС. — От онлайна потребитель получает главный ресурс: он экономит время. Поэтому традиционные форматы продолжат существовать, только если будут так же удобны, например предусмотрят доставку, еще какие-то сервисы».

Помимо основных определений и правил работы цифровых платформ, отдельным законом должна быть предусмотрена ответственность за их нарушение, добавил Тимофей Нижегородцев. «За нормами всегда должны быть санкции», — заключил он.

На необходимость полноценного контроля за работой маркетплейсов и прочих электронных площадок указали и в Роспотребнадзоре. По словам начальника управления этого ведомства Олега Прусакова, в прошлом году впервые за несколько лет жалоб на торговлю стало больше, чем на сферу услуг, — за счет онлайн-ритейла. Но поскольку цифровые площадки выведены из-под контроля и надзора, специалисты не могут даже выдать им предостережение, посетовал представитель Роспотребнадзора. Новое регулирование должно исправить перекос.