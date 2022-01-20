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Закон об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года может быть принят в двух чтениях

20 января 2022 11:59
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Закон об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года может быть принят в двух чтениях

Закон об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года, который рассмотрят на пленарном заседании сегодня, будет принят сразу во втором и в последнем третьем чтении в случае поддержки депутатов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы выполнялись социальные обязательства перед людьми. Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции.

Президент Владимир Путин поручил кабмину в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%. В этом случае средний размер страховой пенсии по старости в текущем году составит около 19 тысяч рублей.

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