Закон о регистрации недвижимости изменили

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав». Документ направлен на упрощение оформления сделок с недвижимостью.

Как отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, поправки призваны повысить качество и доступность услуг ведомства, обеспечить их дальнейшую цифровизацию в интересах клиентов. Подготовленные изменения позволят также сделать более прозрачной работу государственных регистраторов.

Законом установлен конкретный срок – три дня, когда регистратор обязан рассмотреть дополнительно представленные документы для снятия приостановления. В течение трех дней регистратор будет обязан в силу решения суда зарегистрировать право. Ранее заявитель сам должен был подать заявление и оплатить госпошлину.

Упрощение оформления сделок с органами власти и «Личный кабинет правообладателя»

Если гражданином была заключена сделка с органами государственной власти и местного самоуправления в виде документа на бумажном носителе, такие органы государственной власти и местного самоуправления наделяются правом подготовить скан-образ подписанного собственноручно гражданином документа, удостоверить его равнозначность и обратиться с заявлением о регистрации прав в электронном виде. Необходимость заверения такого скан-образа электронной подписью гражданина отсутствует.

Документ также определяет понятие «Личный кабинет правообладателя», посредством которого без использования усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) можно подать документы для:

- уточнения границ земельных участков;

- учета и регистрации прав на жилые и садовые дома;

- учета и регистрации прав в случае раздела, объединения земельных участков;

- внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости;

- исправления технических ошибок и других, не связанных с отчуждением объектов недвижимости действий.

Цифровизация и проект «Стоп-бумага»

Закон позволит реализовать проект «Стоп-бумага», направленный на переход на электронный документооборот и создание цифрового архива, минимизацию количества хранимой на бумажных носителях информации. Проект является одной из составляющих цифровой трансформации и позволит увеличить скорость предоставления государственных услуг.

«Стоп-бумага» не только решит судьбу накопленных бумажных документов, но и изменит порядок приема новых документов – закон предусматривает, что все представляемые на бумажных носителях (в МФЦ, посредством почтовой связи) документы будут возвращаться заявителям после их перевода в электронный вид и проведения на их основании учетно-регистрационных действий.

Бесплатный выездной прием

Нововведение позволит воспользоваться таким способом подачи документов для осуществления учетно-регистрационных действий как выездной прием.

Выездной прием осуществляется кадастровой палатой без взимания платы для следующих категорий граждан-заявителей: ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы, инвалидов I и II групп при предъявлении ими соответствующих документов.

Запрет сайтов-двойников

Закон предусматривает запрет на перепродажу сведений ЕГРН, в том числе посредством сайтов-двойников, поскольку рынок таких перепродаж нарушает права собственников недвижимости и иных пользователей услуг Росреестра. Принятые нормы позволят защитить правообладателей от предоставления недостоверных сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, ограничениях (обременениях).

Закон вступил в силу с 30 апреля, но для многих положений предусмотрен отложенный срок вступления в силу.