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Захарова прокомментировала выход России из Договора по открытому небу

18 января 2021 09:01
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Захарова прокомментировала выход России из Договора по открытому небу

Выход России из Договора по открытому небу не является знаком для новой администрации США, это закрытие досье, которое было актуально при прошлой администрации.

Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия".

В пятницу внешнеполитическое ведомство объявило о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В МИДе отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях".

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства, передает Радио Маяк.

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