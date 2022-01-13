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Захарова: Берлин публично объявил войну мессенджеру Telegram

13 января 2022 09:20
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Захарова: Берлин публично объявил войну мессенджеру Telegram

Берлин публично объявил войну мессенджеру Telegram, считает официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она обратила внимание на заявления двух немецких министров.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер допустила блокировку Telegram в стране в качестве крайней меры, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства. Кроме этого, министр юстиции Германии Марко Бушман анонсировал "миллионные" штрафы мессенджеру в связи с нарушением немецкого права, передает Радио Маяк.

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