Захарова: Берлин публично объявил войну мессенджеру Telegram

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Берлин публично объявил войну мессенджеру Telegram, считает официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она обратила внимание на заявления двух немецких министров.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер допустила блокировку Telegram в стране в качестве крайней меры, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства. Кроме этого, министр юстиции Германии Марко Бушман анонсировал "миллионные" штрафы мессенджеру в связи с нарушением немецкого права, передает Радио Маяк.