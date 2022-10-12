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Зафиксирован пятикратный рост стоимости авиабилетов на новогодние праздники

12 октября 2022 13:08
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Зафиксирован пятикратный рост стоимости авиабилетов на новогодние праздники

Россиянам раскрыли стоимость авиабилетов из Москвы в Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Казань в Новый год. Подборку цен подготовил портал TourDom.

Так, авиакомпания Smartavia предлагает билеты из Москвы в Сочи с вылетом 28 декабря и возвращением 11 января примерно за 10 тысяч рублей. Дорога на курорты Красной Поляны на наиболее популярные у туристов праздничные даты будет стоить значительно дороже. К примеру, самый дешевый вариант с вылетом 30 декабря и возвращением 7 января у «Уральских авиалиний» обойдется россиянам уже в 20 тысяч рублей.

Отмечается, что осенью слетать в Сочи «Победой» можно всего за четыре тысячи рублей. Таким образом, специалисты зафиксировали пятикратный рост стоимости авиабилетов на новогодние праздники.

Самые выгодные даты для поездки на другие отечественные горнолыжные курорты (Приэльбрусье и Домбай) — с 28 декабря по 11 января. Улететь на рейсах авиакомпании S7 из Москвы в Минеральные Воды россияне смогут всего за 9,5 тысячи рублей. Однако если туристы решат отправиться в путешествие с 30 декабря по 8 января, то им придется заплатить за билеты по меньшей мере 20 тысяч рублей.

Дорога до Санкт-Петербурга на наиболее востребованные даты (с 30 декабря по 8 января) обойдется в 7,4 тысячи рублей у «Аэрофлота». Чтобы сэкономить, россияне могут улететь 29 декабря, а вернуться в Москву 11 января. В этом случае туристам придется заплатить всего 5 тысяч рублей (S7).

Авиабилеты в Казань в новогодние праздники москвичи могут приобрести примерно за пять тысяч рублей при отправлении на рейсе «Аэрофлота» 28 декабря и возвращении 10 января. Между тем в октябре слетать в столицу Татарстана можно за три тысячи рублей авиакомпанией S7, пишет Лента.

 

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