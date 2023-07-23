За сутки в России потушили более 60 природных пожаров

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За сутки в России потушили 64 природных пожара, их площадь составляла 58 033 га, сообщила 23 июля на своем сайте «Авиалесоохрана» со ссылкой на региональные диспетчерские сутки.

Пожары ликвидированы в 21 регионе.

«Лесные пожары ликвидированы в Херсонской, Тюменской, Томской, Запорожской, Самарской, Свердловской, Амурской, Магаданской, Ленинградской, Иркутской областях, республиках Саха (Якутия), Алтай, Бурятия, Тыва, Коми, Хабаровском, Алтайском, Красноярском, Забайкальском краях, Ханты-Мансийском АО (ЮГРА), Ямало-Ненецком АО», — отметили в ведомстве.

По состоянию на полночь 23 июля лесные пожары зафиксированы в 19 российских регионах. В тушении задействованы 3494 человека, 400 единиц спецтехники, а также 53 воздушных судна, пишут "Известия".