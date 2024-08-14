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За сутки Россию атаковали 117 беспилотниками

14 августа 2024 11:04
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За сутки Россию атаковали 117 беспилотниками

Украинская армия за сутки атаковала восемь регионов России 117 беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет „Точка-У“ по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БПЛА самолетного типа», — заявили в военном ведомстве. Так, средства ПВО отразили атаки ВСУ в Курской (37 дронов и 4 тактические ракеты), Воронежской (37 дронов), Белгородской (17 дронов), Нижегородской (11 дронов), Волгоградской (девять БПЛА), Брянской (три БПЛА), Орловской (два БПЛА), Ростовской областях (один БПЛА).

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