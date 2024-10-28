За покупку спортинвентаря для детей предлагают ввести кешбэк

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К 2030 году доля постоянно занимающихся спортом россиян должна составить 70 процентов от всех жителей страны. Поэтому важно, чтобы поддерживать себя в тонусе могли все, а не только обеспеченные люди, уверен зампредседателя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов. Депутат рассказал «Парламентской газете», что сейчас прорабатывает инициативы о введении кешбэка для родителей на покупку инвентаря и формы для спортивных секций, где занимаются их дети, а также о специальных сертификатах на оплату тренировок.

Президент Владимир Путин год назад поставил задачу к 2030 году привлечь в массовый спорт 70 процентов россиян. Нужно «сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причем всех возрастов и групп по здоровью», говорил глава государства в Перми на международном форуме «Россия — спортивная держава».

Свою лепту в выполнение этой задачи намерен внести депутат Амир Хамитов. Он хочет добиться, чтобы разными видами физической активности могли заниматься все желающие, а не только люди с высоким достатком. «Существует масса примеров, когда из малообеспеченных семей выходили выдающиеся спортсмены», — напомнил «Парламентской газете» политик. Но, к сожалению, многие предприниматели, по его словам, забывают, что есть вещи, которые не измеряются деньгами.

Поэтому, считает политик, нужно рассмотреть возможность введения кешбэка для родителей на покупку инвентаря и спортивной формы для детских секций — сейчас он разрабатывает такую инициативу. Размер суммы для возврата, по словам Хамитова, предстоит обсудить с профильными ведомствами.

«Например, футбольные бутсы более-менее сносного качества стоят в среднем от трех тысяч рублей, теннисные ракетки для большого тенниса — от двух тысяч рублей, но в профессиональных магазинах они в разы дороже. А полная хоккейная экипировка для ребенка обойдется вообще в десятки тысяч рублей. Естественно, далеко не каждая семья может себе это позволить», — сказал Хамитов.

Еще сегодня нужно ввести специальные сертификаты, чтобы помочь родителям оплачивать дополнительные занятия в спортивных секциях, считает Хамитов. По его словам, этот вопрос он сейчас также прорабатывает вместе с экспертами.

На проблему платных допзанятий, как отметил Хамитов, обратил внимание Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в Уфе 17 октября этого года. Глава государства тогда призвал разобраться как следует с коммерциализацией детского спорта и в том числе с дополнительной платой за индивидуальные занятия, напомнил депутат.

«Даже в формально бесплатных секциях и центрах подготовки родители вынуждены тратить солидные суммы на экипировку детей и аренду площадок, оплачивать спортивные сборы и взносы за участие в соревнованиях, в том числе тех, где ребята получают спортивные разряды и звания», — привел сайт Кремля слова президента. В определенных случаях, как отметил глава государства, семьи должны и могут участвовать в софинансировании, однако меру надо знать всем.

Родителей вообще нужно всячески стимулировать к тому, чтобы они отдавали детей в спортивные секции, уверен Хамитов. «Думаю, кешбэк за покупку спортинвентаря и специальные сертификаты на оплату дополнительных занятий как раз послужат решению этой задачи», — сказал депутат.

Такие инициативы заслуживают одобрения, сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов: «Нужно всячески поддерживать развитие массового спорта и особенно среди детей и молодежи. Это и здоровье, и повышение качества жизни, и снижение преступности». При этом для занятий, безусловно, нужны инвентарь, экипировка — специальные перчатки, щитки, ракетки, бутсы и так далее, добавил он. «Если за покупку этих предметов для занятий в детских секциях будет кешбэк или какой-то иной формат поддержки, например налоговый, это правильно, я поддерживаю», — отметил Нилов.

Инициативу также поддержал зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Россия гордится статусом спортивной державы с уникальными традициями и национальными видами спорта, сказал депутат «Парламентской газете»: «И для развития этой силы важно привлекать спортивные клубы и организации, которые предлагают физкультурно-оздоровительные услуги, а также использовать современные маркетинговые инструменты для продвижения массового спорта».

Особое внимание, по его словам, стоит уделить поддержке отечественных производителей спортивного инвентаря. «Налоговые вычеты за занятия спортом уже показали свою эффективность, но кешбэк, вероятно, будет более понятным и доступным стимулом, который привлечет еще больше людей в спортивные секции и клубы», — считает парламентарий.