За ночь над Россией уничтожили более 70 беспилотников

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За ночь над Россией уничтожили 75 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Средствами ПВО были перехвачены украинские БПЛА над над семью регионами страны

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа: 26 — над Белгородской, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один над Орловской», — сообщили в Минобороны РФ. Еще пять беспилотников поразили над территорией Крыма, а восемь — над Черным морем. Также в Черном море уничтожили семь безэкипажных катеров, пишет Ура.ру.