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YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламу во все видео

22 мая 2021 11:28
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YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламу во все видео

Видеохостинг YouTube начнет интегрировать рекламные ролики во все видео, размещенные на платформе. Соответствующая информация опубликована в разделе "Условия использования" на сайте компании.

Нововведение начнет действовать 1 июня.

В настоящее время реклама вставляется в видео, опубликованном на каналах, подключенных к партнерской программе. Для участия в ней необходимо выполнить два условия: количество подписчиков должно быть не меньше тысячи человек, а общее время просмотров за год – четыре тысячи часов.

Кроме того, доход всех авторов контента, живущих за пределами США, начнет считаться роялти и будет облагаться налогом по американскому законодательству. Для взимания сборов следует предоставить данные об ИНН, наименовании юридического лица и названии канала. В случае непредставления указанных сведений хостинг может удерживать до 24 процентов доходов.

YouTube — видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей, сообщает РИА Новости.

Теги: YouTube

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