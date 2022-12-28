Windows вновь стал доступен для скачивания в России

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Компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России, рассказали «Известиям» специалисты по программному обеспечению. По их словам, это существенно облегчит жизнь людям, которые ранее купили операционную систему и не могли ее загрузить. Windows же с торрент-трекеров могут содержать вирусы, предупредили эксперты. При этом коробочные версии операционной системы (ОС) по-прежнему поставляют на рынок по параллельному импорту, подтвердили ритейлеры. Источники в крупных IT-дистрибуторах сообщили, что магазины закупают такой софт в странах СНГ, чаще всего в Казахстане, поскольку корпорация поставляет туда русскоязычные версии программ.

Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows, выяснили «Известия». Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7.

— Страница с загрузкой ОС действительно открывается в России. Скорее всего, это корректировка политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows, — отметил IT-эксперт Дмитрий Бевза.