Высота сугробов в Москве обновила рекорд 1941 года

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Утром в понедельник, 19 декабря, высота сугробов в Москве достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telgram-канале.

«Сегодня утром высота снежного покрова в Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в 34 см — это самый высокий показатель с начала зимы и повторение суточного рекорда по высоте снежного покрова, установленного 19 декабря 1941 года», — говорится в сообщении.

Леус добавил, что теперь сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается, пишут "Известия".