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Выпускникам школ разрешат служить по контракту

26 июня 2022 11:51
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Выпускникам школ разрешат служить по контракту

Молодые россияне могут получить возможность заключать контракт с Вооруженными силами сразу по окончании школы. Такие изменения в законодательство одобрил комитет Госдумы по обороне. Согласно законопроекту, контрактниками могут стать совершеннолетние, которые годны к службе. На поле боя их могут отправить минимум спустя четыре месяца службы.

В Госдуме предложили принимать на военную службу по контракту выпускников школ России. Законопроект опубликован на сайте нижней палаты.

Авторы законопроекта — депутаты от «Единой России» Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Дмитрий Савельев — предлагают внести поправки в ст. 34 закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым контрактниками смогут стать «граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее общее образование», если они подлежат призыву, то есть выпускники школ.

Если законопроект будет принят, то контрактников смогут отправлять на поле боя после четырех месяцев службы. Если кто-то служит дольше, но не завершил подготовку по военно-учетным специальностям, то их смогут отправлять на вооруженные конфликты только после завершения этой подготовки.

«Би-би-си» утверждает, что изначально один из авторов законопроекта Картаполов предлагал отправлять в бой уже после одного месяца службы по контракту. Телеканал отмечает, что эта версия правок была опубликована на сайте Госдумы в начале июня, но «почти сразу исчезла» оттуда.

Документ прошел первое чтение, рассмотрение во втором чтении назначено на 28 июня.

Заключать контракт смогут только совершеннолетние, как это и прописано в действующей версии ст. 34 закона, пишет Газета.

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